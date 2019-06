Jugend debattiert Schülerin aus Aschersleben will Bundeswettbewerb gewinnen

Büffeln in der AG – unter Leitung von Elftklässler Simon Mersdorf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

MDR SACHSEN-ANHALT hat eine der Landessiegerinnen von "Jugend debattiert" besucht: Rofaida Ibrahim aus Aschersleben. Sie lebt erst seit sechs Jahren in Deutschland, debattiert alle in Grund und Boden und hat so den Landessieg für die 8.–10. Klasse geholt.



Die Neuntklässlerin des Gymnasiums Stephaneum in Aschersleben weiß, dass zu so einem Sieg viel Vorbereitung und Disziplin gehören. Wenn ein Großteil ihrer Klassenkameraden freitags nach der achten Stunde ins Wochenende geht, zieht es Rofaida in die Jugend-Debattiert-AG. Dort sprechen die Schüler darüber, wie man eine Debatte aufbaut – unter Leitung von Elftklässler Simon Mersdorf.