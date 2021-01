Sonntag wird gewählt Die etwas andere Landratswahl im Salzlandkreis

Desinfektionsmittelspender haben die Helfer aufgebaut, Stühle akkurat hintereinander auf Abstand gestellt. Die Kandidaten, die hier gleich vor Publikum im Kurhaus in Bernburg sprechen, haben sich einem Corona-Schnelltest unterzogen. Das Podium zur Landratswahl ist eine Veranstaltung vor Publikum. Rund 50 Menschen dürften hier im Saal sitzen. Die einzige Möglichkeit, sich persönlich ein Bild von den Kandidaten zu machen. "Dafür ist die Veranstaltung ja da, damit man sich informieren kann", sagt eine Besucherin.



Allerdings: Der größere Teil der Gäste dürften Menschen sein, die sich lokalpolitisch engagieren. "Es ist ja im Moment die einzige Möglichkeit, die ich habe, die Kandidaten zu treffen und die möchte ich nutzen", erzählt eine Bürgermeisterin im Publikum.

Ein anderer Wahlkampf

Die Kandidaten persönlich zu erleben, ihre Mimik, Gestik, Reaktionen auf Fragen zu sehen, die direkte Kommunikation ersetzen, das kann kein Video im Internet.

Die Wahl im Salzlandkreis am 24. Januar wird stattfinden. Die beiden Kandidaten hatten noch einmal die Möglichkeit sich bei einem Wahlforum vorzustellen. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Konventioneller Wahlkampf ist bei dieser Landratswahl kaum möglich. Schon unter Normalbedingungen wäre der Wettstreit um Programme, Ideen für die Zukunft des Salzlandkreises kurz gewesen. Wegen des frühen Wahltermins fast direkt nach dem Jahreswechsel.



Und jetzt, während des Shutdowns, in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, ist nicht die richtige Zeit, um mit Wählern in der Fußgängerzone ins Gespräch zu kommen. Hände zu schütteln, für Fragerunden in Bürgerhäusern zu sitzen. Das ist momentan alles undenkbar. Den Kandidaten bleiben Plakate und das Internet, um ihre Botschaften zum Wähler zu bringen.

Wahlpodium in Bernburg

Eine große Auswahl haben die Wähler ohnehin nicht: Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt. SPD-Amtsinhaber Markus Bauer und Alexander Göbel von der CDU. Grüne, Linke, AfD, FDP oder Wählervereinigungen haben keine Kandidaten aufgestellt.

Das ist auch ungewöhnlich. Ein Stück Normalität hingegen war die Kandidatenvorstellung in der vergangenen Woche in Bernburg. Die Runde gehört mit zur Wahlvorbereitung.

Kreiswahlleiter Marko Gregor sieht in dem Wahlforum die Chance, dass sich die Kandidaten präsentieren können. Bildrechte: MDR / Tom Gräbe Dann ist allen Bewerbern die Möglichkeit zu geben, sich mindestens ein Mal öffentlich vorzustellen. Und genau diesem Zweck, der der Wahl vorausgehen muss, dient diese Veranstaltung. Kreiswahlleiter Marko Gregor

Bert Knoblauch kam auch in Zeiten von Corona in sein Amt. Im Oktober konnten Wahlen in Schönebeck stattfinden. Bildrechte: MDR / Tom Gräbe Wahlen sind ein hohes Gut in der Demokratie. Sie zu organisieren, ist schon unter Normalbedingungen ein Kraftakt. Den Urnengang auf Abstand durchzuführen, ist eine Herausforderung. Per Brief wählen, das geht schon jetzt. In den Rathäusern. Die Vorbereitungen für den Betrieb der Wahllokale am Sonntag laufen. Damit sich die Wähler nicht stauen, Abstände eingehalten und Wahlhelfer geschützt werden, gibt es ein Hygiene-Konzept, sagt Schönebeck Oberbürgermeister Bert Knoblauch.



"Wir haben Plexiglasscheiben, wir haben Maskenpflicht", erklärt der Wahlleiter. Die Wähler sind sogar aufgerufen, ihre eigenen Stifte mitzubringen.

Orientierung am Beispiel Schönebeck

In Schönebeck hat man Erfahrungen mit Wahlen unter Pandemie-Bedingungen. Schon die Wahl des Oberbürgermeisters im Oktober fand unter strengen Auflagen statt. Es gab separate Ein- und Ausgänge in etlichen Wahllokalen. Das hat seinerzeit gut geklappt. Wählen war nicht komplizierter, als momentan ein Einkauf im Supermarkt.



Allerdings: Der Aufwand dahinter ist enorm. Etwa 185 Wahlhelfer braucht zum Beispiel allein die Stadt Schönebeck. Freiwillige zu finden, die am Wahltag Stimmzettel ausgeben, Wahlzettel auszählen, das nicht einfach. Die Lücken füllen oft Verwaltungsmitarbeiter. Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein hätte sich gewünscht, dass die Abstimmung verschoben wird. "Ich kann's den Wahlhelfern nicht erklären und ich kann es auch den Wählern nicht erklären", meint er.



Aber die Wahl findet statt. Die Entscheidung, sie nicht zu verschieben, haben sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht. "Eine Wahl ist für die Demokratie etwas ganz Wichtiges, etwas Grundlegendes", sagt Wahlleiter Marko Gregor. Städte wie Aschersleben rufen dazu auf, möglichst per Brief zu wählen. Das geht gut – mit Abstand.

Übrigens ist das überschaubare Kandidatenfeld zumindest aus pandemie-technischer Sicht nicht unpraktisch. Weil es nur zwei Kandidaten gibt, braucht es keine Stichwahl.