Lkw bei Staßfurt ausgebrannt Autofahrer auf A14 brauchen weiter Geduld

Nach dem Lkw-Unfall auf der Autobahn 14 brauchen Autofahrer weiter Geduld. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wird ein angeforderter Spezialkran zur Bergung des ausgebrannten Lkw wohl erst am Vormittag vor Ort sein. Die Sperrung zwischen Staßfurt und Calbe werde deshalb wohl noch einige Stunden andauern, hieß es. Der Lkw war in der Nacht zu Montag komplett ausgebrannt. Die A 14 ist seitdem in Richtung Magdeburg wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.