Auch Magdeburg ist nun sogenannter Corona -Hotspot. Das haben Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) und Amtsarzt Eike Hennig am Montag mitgeteilt. Die Zahl der gemeldeten Infektionen je 100.000 Einwohner lag binnen einer Woche demnach bei 79. Damit ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in Magdeburg nach den aktuell vorliegenden Zahlen so hoch wie nirgends sonst in Sachsen-Anhalt. Amtsarzt Hennig sagte, er halte eine weiter steigende Tendenz für wahrscheinlich.

Trümper kündigte eine Verschärfung der Corona-Regeln in der Landeshauptstadt an. Dann wird in Magdeburg eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr gelten, anschließend darf kein Alkohol mehr verkauft werden. Private Feiern würden auf zehn Menschen reduziert, Veranstaltungen auf maximal 100. Die Stadt will damit die Vereinbarungen umsetzen, auf die sich zuletzt Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt hatten. Unklar ist noch, ob das auf Basis einer Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt oder per Allgemeinverfügung der Stadt geschieht. Die Regeln würden aber in jedem Fall "Mittwoch 0 Uhr" eintreten, sagte Trümper.