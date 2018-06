Tödlicher Angriff Nach Messerangriff in Könnern: Tatverdächtiger schweigt

Am Freitag war ein Mann in Könnern erstochen in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei hat bereits am Wochenende einen 19-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Er sitzt in Untersuchungshaft, schweigt jedoch zu den Vorwürfen.