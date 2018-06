Nach massiver Gewalt Misshandelte Bernburgerin erliegt ihren Verletzungen

Eine 39 Jahre alte Frau aus Bernburg ist an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau war in der Nacht zu Montag misshandelt worden. Ein Jugendlicher wird verdächtigt, die Bernburgerin in einer Wohnung körperlich schwer angegriffen zu haben. Gegen den 16-Jährigen aus dem Salzlandkreis ist Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft in der Jugendhaftanstalt Raßnitz.