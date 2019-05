Für den insolventen Maschinenbauer Schiess in Aschersleben gibt es möglicherweise einen neuen Investor. Das hat Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch mitgeteilt. Demnach handelt es sich um einen Interessenten aus dem Ausland, der sich in der Branche auskennt. Flöther: "In buchstäblich letzter Minute hat sich bei uns ein neuer potenzieller Investor gemeldet, der den Geschäftsbetrieb und den Standort erhalten will. Wir verhandeln jetzt mit Hochdruck, um die Stilllegung des Unternehmens doch noch abzuwenden."