"Der Restmüll, den wir mit unseren orangen Kollegen einsammeln, wird auf den Wertstoffhöfen umgeschlagen und kommt dann in die thermische Verwertung", so Felgenträger. Das kommunale Unternehmen müsse ab 2020 deutlich mehr Geld für jede Tonne zahlen, die im Verbrennungsofen landet. Vierzig Euro habe man bislang bezahlt, später wären es neunzig Euro. Das sei eigentlich ein für öffentlich-rechtliche Entsorger marktüblicher Preis, erklärt der Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebs.



Außerdem soll in Staßfurt ein neuer Wertstoffhof gebaut werden. Kosten verursachen unter anderem auch Maßnahmen für die Rekultivierung einer ehemaligen Mülldeponie in Staßfurt.