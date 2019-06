Nordharzautobahn A36 bei Nachterstedt hat sich abgesenkt

Auf der Nordharzautobahn A36, der früheren Bundesstraße 6, hat sich die Fahrbahn abgesenkt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagabend, zwischen Hoym-Nachterstedt und der Anschlusstelle Quedlinburg-Ost sei ein Hohlraum festgestellt worden. Eine der beiden Spuren in Richtung Braunschweig sei daher gesperrt worden. Außerdem gelte ein Tempolimit.

Im Jahr 2009 war es in Nachterstedt im Salzlandkreis zu einem Erdrutsch am Concordiasee gekommen. Drei Menschen wurden dabei in die Tiefe gerissen und starben. Mehrere Häuser stürzten in die Tiefe. Seitdem laufen rund um den See Sicherungsarbeiten. Auch 2016 hatte es erneut einen Erdrutsch gegeben.