Krankenhausbetreiber in der Kritik Diskussion um Notfallversorgung im Salzlandkreis

Das Dokument kann auf der Webseite des Landkreises eingesehen werden (Sitzung des Gesundheits- und Sozialausschusses am 17.04.2018 – TOP 4, Anlage 3). Christian Jethon hat die Sitzungsleitung. Der Ausschussvorsitzende macht sich Sorgen. Für die Gesamtbevölkerung gehe das Sicherheitsgefühl verloren, sagt der Kommunalpolitiker. Es entstehe das Gefühl, dass man sich nicht mehr hundertprozentig darauf verlassen könne, dass man, wenn es einem mal schlecht geht, adäquat und schnell medizinisch versorgt wird.

Im Ausschuss: geladene Vertreter des Klinikbetreibers AMEOS. AMEOS betreibt fast alle Klinikstandorte im Salzlandkreis. Die Fragen von MDR SACHSEN-ANHALT hat AMEOS nur schriftlich beantwortet: "Die Notfallversorgung war und ist zu jeder Zeit gesichert", schreibt der Konzern in seiner Stellungnahme.

Eine Einschränkung einzelner Leistungsbereiche in unseren Klinika ist selten, erfolgt kurzfristig und ist zeitlich begrenzt. Wie bereits in der Vergangenheit erläutert, sind die Gründe hierfür vielfältig.

Das war auch der Tenor des Unternehmensvertreters in der Ausschusssitzung. Am Ende einigte man sich darauf, mehr miteinander zu reden. Das Grundproblem vieler Kreistagsmitglieder und auch des Landratsamtes: Formal ist der Landkreis für die Krankenhäuser zuständig. Im Salzlandkreis sind die Kliniken aber privatisiert. Die Kreisverwaltung will dafür sorgen, dass die Krankenhäuser weniger Stationen abmelden.