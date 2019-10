Der Landkreis rät dazu, Tiere in den betroffenen Gebieten zu impfen. Im vergangenen Jahr waren im Salzlandkreis bereits mehrere Habichtvögel von der Tierseuche betroffen. Da es für Menschen noch keinen Impfschutz gibt, raten Experten der Barmer Ersatzkasse Sachsen ausreichend Mückenschutz aufzutragen, insbesondere bei der Gartenarbeit. Auch sollte der Insektenschutz in den Fenstern noch bleiben, denn in den kühler werdenden Nächten retten sich Mücken gern in die wohlig warmen Räume.