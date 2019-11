MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter Alexander Polte (hinten links) beim Aufnahmegespräch in der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Polizei verspricht verdächtig gute Jobs. Mehr als 3.000 Männer und Frauen haben sich allein in diesem Jahr beworben, um in Sachsen-Anhalt Polizeikommissar oder Polizeimeister zu werden. Vor der Ausbildung steht ein Test. Jeder Dritte fällt durch. Ich wollte wissen, wie schwer der Test ist und ob ich ihn bestehen kann – ein Protokoll.

6.00 Uhr. Ich fahre als TV-Reporter mit meinem Kamerateam, bestehend aus Kameramann und Kamera-Tontechniker vom Funkhaus in Magdeburg los. Ziel ist die Fachhochschule der Polizei in Aschersleben, wo jährlich hunderte Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden – aktuell sind es 1.400. Ich habe mehrere Wochen zu diesem Thema recherchiert, dutzende Telefonate mit dem Innenministerium und der Polizeischule geführt und mich natürlich über die Polizeiausbildung informiert.

7.03 Uhr. Die Aufregung steigt. Wir sind an der Polizeischule angekommen. Der Pförtner weiß Bescheid und lässt uns zu Haus 6 fahren, wo mich Kirsten Försterling von der Pressestelle empfängt. Sie erklärt mir, was ich in welcher Reihenfolge machen werde. Das Team fährt schon weiter zum "Testzentrum" in Haus 4. Dort finden die theoretischen Tests und das Gespräch mit der Auswahlkommission statt.

Ein Test ganz ohne Reporter-Bonus

7.38 Uhr. Wir drehen die ersten Einstellungen. Ich werde von mehreren Polizisten begrüßt. Aus Gründen der Planung für den Fernsehdreh, bei dem sich zeitlich gerne mal etwas nach hinten verschiebt, gehen wir nicht chronologisch vor wie bei den eigentlichen Tests. Ich sitze zuerst im Aufenthaltsraum und packe mein Smartphone zur Seite. Es bleibt den ganzen Tag bis zum Testende aus. Die Prüfungen mache ich heute ganz alleine, an keinem üblichen Einstellungstag, um Bewerber mit den Dreharbeiten nicht zu irritieren. Allerdings unter Real-Bedingungen, ohne Reporter-Bonus.

8.16 Uhr. Das Gespräch mit der Auswahlkommission: Ich sitze mitten im Raum, gleich werde ich von fünf Personen befragt. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was sind meine Stärken? Wo liegen die Schwächen? Wie ist mein Blick auf die Polizei und warum habe ich mich beworben? Ich gebe Antworten zu meiner Herkunft, Motivation, Bildung und meiner Einstellung zu Polizei. Dazu kommen dann noch zwei Fragen zu kritischen Alltagssituationen, die je nach Bewerber unterschiedlich sind. Ich bin angespannt – versuche mich aber gut zu verkaufen.

8.36 Uhr. Nach exakt 20 Minuten werde ich nach draußen gebeten. Ich muss jetzt auf das Ergebnis warten. Ich schwitze, doch die Anspannung löst sich langsam.

8.42 Uhr. Ich werde wieder in den Raum gebeten. Mir wird mitgeteilt was eben von mir verlangt wurde. Im Gespräch konnte ich überzeugen. Ich werde als "sehr kommunikativ" und "klar in den Gedanken" beschrieben. Aus Sicht der Kommission stünde einer Einstellung nichts im Weg.

8.54 Uhr. Im Aufenthaltsraum drehen wir die nächsten Einstellungen. Hier sitzen an den normalen Einstellungstagen die Bewerber und warten darauf, dass die Tests losgehen. Genau wie jetzt auch ich. Ganz schön viele Computer: Zum Eignungstest für die Polizei-Fachhochschule gehören auch Diktate oder ein Intelligenztest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

9.18 Uhr. Rolf Böttcher, Sachbearbeiter für das Prüfwesen, erklärt mir, was nun passiert: Ich setze mich an einen zufällig ausgewählten Computer. Zuerst gibt es ein Diktat. Über den ganzen Bildschirm zieht sich ein Lückentext, ungefähr 50 Lücken. Aus Lautsprechern im Raum ertönt eine weibliche Stimme, die den Text vorliest. Nach zweimaligem Hören müssen die Lücken ausgefüllt werden. Es handelt sich bei dem Text um eine Kriminalgeschichte.

9.45 Uhr. Das Diktat dauert 20 Minuten und war nach meinem Empfinden einfach. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Die Auswertung habe ich schnell hinter mir. Die nächste Hürde kommt aber noch.

Im psychologischen Eignungstest müssen Bewerber sich anhand Aussagen wie dieser selbst einschätzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 9.50 Uhr. Der psychologische Eignungstest beginnt. Auf dem Bildschirm steht immer nur eine Aussage, die ich auf einer Skala von "große Ablehnung" über "neutral" bis "große Zustimmung" für und über mich bewerten soll: "Ich habe ein großes Selbstvertrauen.", "Andere sagen von mir, dass ich fröhlich bin." und "Sauberkeit ist mir sehr wichtig." Sind einige Beispiele. Insgesamt 241 Fragen. Irritierend finde ich, dass mir einige Fragen mehrmals gestellt werden.



10.21 Uhr. Der psychologische Eignungstest ist beendet. Ich bin jetzt schon ein wenig platt, weil es doch sehr viele Fragen waren. Ich rede mit der Leiterin des Auswahldienstes, Gabriele Knöppler-Ballin, über den Test. Auch ihn hätte ich bestanden. Sie erklärt mir, dass diejenigen, die im psychologischen Eignungstest negativ auffallen, für die Polizei nicht als geeignet eingestuft werden, da die Gesamtpersönlichkeit und die charakterliche Eignung für den Polizeivollzugsdienst eingeschätzt wird. Bin ich zum Beispiel zu depressiv oder kein bisschen diszipliniert, fliege ich raus. Ich muss mir aber keine Gedanken machen, denn ich habe sogar das Profil von Polizei-Führungskräften.

Jetzt kommt der Intelligenztest

11.09 Uhr. Der größte Brocken steht an: Der Intelligenzstrukturtest. Jeder Zweite, der durchfällt, schafft genau diesen Test nicht. Und ich merke auch, warum. Sehr viele Fragen. Es ist ein echter IQ-Test. Wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, was abgefragt wird: Vorgegebene Sätze ergänzen, Analogien bilden, Gemeinsamkeiten von Wörtern erkennen und Rechnen. Ich bin schon seit mehr als zehn Jahren aus der Schule raus und Mathe macht mir keinen großen Spaß. Hat es noch nie. Dann gibt es noch einen Gedächtnistest – zu Wörtern und Figuren. Ich bin schon gar nicht mehr richtig bei der Sache. Mein Schädel brummt. Ich finde das sehr anstrengend, zappele die ganze Zeit auf meinem Stuhl hin und her. Dann kommen noch mehr als 80 Fragen zum Allgemeinwissen. Ich jage nur noch durch die Antworten. Was ich nicht weiß, klicke ich blind. Dieser Test war die größte Herausforderung. Beim Intelligenztest kam Reporter Alexander Polte ganz schön ins Grübeln. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

12.41 Uhr. Insgesamt hat der IQ-Test 90 Minuten gedauert. Ich habe das Gefühl, durchgefallen zu sein. Prüfer Rolf Böttcher muntert mich ein wenig auf, während der Drucker die Ergebnisse ausspuckt.

12.50 Uhr. Zu meiner Verwunderung habe ich den Test bestanden. Beim Rechnen habe ich gerade so mit 51 Prozent bestanden, am schlechtesten war ich bei der Merkfähigkeit von Figuren. Dort habe ich 0 von 20 Punkten geholt. Mir egal. Mir ist schlecht. Ich hab Kopfweh und eigentlich keine Lust mehr. Der Kameramann ermahnt mich aber, weiterzumachen. Es steht ja noch eine Menge an. Die Ergebnisse sind da: Rolf Böttcher von der Fachhochschule (links) der Polizei spricht sie mit Alexander Polte durch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

13.12 Uhr. Ich treffe mich mit zwei aktuellen Polizeischülerinnen, die mich während des Tests beobachtet haben. Tina Zabich (34) und Jana Liebau (37) sind Polizeimeister-Anwärterinnen und haben den Test vor der Ausbildung machen müssen. Wir tauschen uns über unsere Erlebnisse aus. Sie sagen mir, dass sie sich mit Fachbüchern extra für diesen Test vorbereitet haben, sonst hätten sie ihn wohl nicht geschafft. Ich hatte vorher nur ein wenig im Internet geübt.

Wir unterhalten uns noch über das Höchstalter für Bewerber, das in diesem Jahr auf 37 Jahre angehoben wurde. Gut für Jana Liebau, die sich nochmal neu orientiert hat, nachdem ihr Kind nun alt genug ist. Auch Kommissar Steffen Bau steht bei uns. Er hat nach seiner Ausbildung selbst begonnen, hier als Ausbilder zu arbeiten. Er schätzt für mich die derzeitige Ausbildungssituation ein, vor allem in Anbetracht der großen Altersunterschiede der Bewerber.

Ab zum sportlichen Teil der Prüfung

13.34 Uhr. Der Teil hier ist geschafft. Mein Team und ich laufen zum Sportplatz der Polizei-Hochschule, begleitet von Kirsten Försterling aus der Pressestelle der Fachhoschule. Als nächstes steht das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens auf dem Plan.

Alles unter Kontrolle: Oberkommissar Thomas Becker Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 13.55 Uhr. Mittlerweile habe ich mir Sportklamotten angezogen und lerne Oberkommissar Thomas Becker kennen – ein knallharter Ausbilder mit nüchternem Blick, wie mir scheint. Aber wir verstehen uns. Er erklärt mir, was nun für mich ansteht.



14.04 Uhr. Um einen Ausbildungsplatz bei der Polizei zu bekommen, muss ich mindestens das Deutsche Sportabzeichen in Silber ablegen. Normalerweise lassen die Bewerber ihre Leistungen in Vereinen prüfen und bringen dann ihr Deutsches Sportabzeichen mit. Für mich wird eine Ausnahme gemacht. Wo ich schon mal da bin... Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer werden getestet. Zuerst die Beinkraft: Standschlusssprung.

14.10 Uhr. Drei Versuche, mindestens 1,80 Meter aus dem Stand. So soll es sein. Beim ersten Versuch schaffe ich die 1,90 Meter – das wäre Bronze. Im zweiten Sprung schaffe ich mit 2,15 Meter Silber. An die 2,40 Meter für Gold komme ich auch im dritten Versuch nicht ran.

14.22 Uhr. Nun die Koordination – der Übergang vom Sprint zum Sprung zum Landen: Weitsprung. 4,20 Meter Bronze, 4,50 Meter Silber, 4,80 Meter Gold. Ich steigere mich von Sprung zu Sprung und schaffe am Ende 4,85 Meter. Auf dem Weg zum goldenen Abzeichen: Reporter Alexander Polte beim Weitsprung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

14.31 Uhr. Beim 100-Meter-Lauf habe ich nur einen Versuch. Fehler wären hier fatal. Ich bin das letzte Mal wahrscheinlich vor 15 Jahren die 100 Meter gesprintet. Ich übe ein paar Mal die Starts und gehe dann in die Hocke. Auf das Zeichen von "Ausbilder Becker" spurte ich los. Meine Zeit: 13,45 Sekunden und damit unter der Gold-Norm von 13,60 Sekunden – mein nächstes Gold.

Geschafft: Alexander Polte hätte das Auswahlverfahren zum Kommissar-Anwärter – wäre die Bewerbung ernst gewesen – bestanden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 14.40 Uhr. Vom Sprint außer Atem geht's zur nächsten und letzten Disziplin, dem 3.000-Meter-Lauf. Ich gehe normalerweise mehrmals in der Woche zehn Kilometer laufen, drei Kilometer sind da eigentlich ein Klacks. Doch ich beginne mit kontrolliertem Tempo und steigere mich von Runde zu Runde. Nach siebeneinhalb Runden unterbiete ich deutlich die 14:20 Minuten-Marke für Gold mit meinen 13:44 Minuten. Ich habe es geschafft.



15.00 Uhr. Die Auswertung: Oberkommissar Thomas Becker gratuliert mir zum Deutschen Sportabzeichen in Gold. Damit habe ich heute alle Prüfungen bestanden. Jetzt freue ich mich auf die Dusche.

15.37 Uhr. Wir verabschieden uns bei allen Beteiligten und drehen unsere letzten Einstellungen vor der Polizei-Hochschule. Ich bin platt und glaube, dass man mir das ansieht. Ich spreche mein Fazit in die Kamera und setze mich danach ins Auto. Ich freue mich auf zu Hause.

Fazit: Nach diesem Tag beim Auswahlverfahren der Polizei in Sachsen-Anhalt muss ich klar sagen: Das ist kein Zuckerschlecken. Gefühlt habe ich es mit Ach und Krach geschafft. Wer auch Polizistin oder Polizist werden will, sollte sich auf jeden Fall auf die Tests vorbereiten, als untrainierte Person vor allem auf den Sport und auf den theoretischen Teil beim Intelligenzstrukturtest.