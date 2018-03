Michael Koeppe ist Notarzt in der Region. Er sagte, es sei schwierig, Patienten in den Kliniken unterzubringen. Es gebe einfach zu wenig Betten: "Man hat beatmete Patienten im Rettungswagen, telefoniert teilweise dreißig, vierzig Minuten, um eine Klinik zu finden. Aber das ist nicht immer so einfach." Daher müssten die Rettungsdienste auch in andere Landkreise fahren. "Wir fahren an die Uni Magdeburg, wir fahren nach Halle, wir fahren sogar nach Brandenburg!"