Von Anfang an hat Thomas Rettig versucht, offen über seine Erkrankung zu sprechen. Das ist selten. Vielen fällt es schwer, über ihre Depression zu reden. Und genau darin liegt in der aktuellen Situation eine große Gefahr.

Aufgrund der geltenden Beschränkungen in der Ausnahmesituation reduzieren Kliniken ihr Tagesangebot. Teilweise werden Therapiesitzungen verschoben und Selbsthilfegruppen fallen aus. Allein die vom Paritätischen Wohlfahrtsverband betreute Selbsthilfekontaktstelle Halle-Saalekreis koordiniert mehr als 200 verschiedene Selbsthilfegruppen. Keine davon trifft sich derzeit – und niemand weiß genau, wie lang das so sein wird.

Auch die Selbsthilfegruppe, in der Thomas Rettig heute Mitglied ist, hat ihre Treffen ausgesetzt. Allerdings bleibt sie, wie viele andere auch, digital in Kontakt. "Also es gibt ja Möglichkeiten: die Chatgruppen. Dann gibt's das Telefon und sicherlich in Ausnahmefällen trifft man sich mit allen Vorgaben die man hat," sagt Rettig. Er befürchtet, dass die Zahl Suizide jetzt steigen wird.



Eine Angst, die nicht unbegründet ist. Nicht alle können auf ein stabiles Netzwerk aus Familie, Freunde und Selbsthilfegruppe zurückgreifen. Auch war es schon vor Corona nicht einfach, einen Termin bei Therapeuten zu bekommen, jetzt noch weniger. Eine feste Tagesstruktur ist ein wesentliches Element im Kampf gegen eine Depression. Viele müssen das erst wieder lernen.