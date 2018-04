Radweg Deutsche Einheit: Fahrrad-Raststätte in Bernburg eingeweiht

Knapp 1.100 Kilometer lang ist der neue Radweg Deutsche Einheit. Er verbindet Bonn mit Berlin und führt auch durch Sachsen-Anhalt. Radfahrer, die auf der langen Strecke eine Pause brauchen, können jetzt in Bernburg rasten. Und zwar an einer modernen Radstation. Die wurde am Donnerstag eingeweiht. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe