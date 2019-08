Auch wenn sie mit ihrem Blog dazu beiträgt, schöne Orte bekannter zu machen, will sie es nicht aufgeben. "Ich versuche es kritisch anzugehen und ein Bewusstsein dafür herzustellen, welche Auswirkungen Tourismus hat." In einer Tippliste auf ihrem Blog schreibt sie etwa: bei Einheimischen Zimmer mieten, an Straßenständen essen oder selbst kochen und nicht die Pauschalreisen großer Anbieter buchen – dann komme das Geld tatsächlich im Land an.

Am Strand von Porthcurno in England: Hier war Anja im Juli 2019. Bildrechte: Anja Knorr

Manchmal reist Anja Knorr allein, manchmal begleitet sie ihr Freund, der Ire ist und in Großbritannien lebt. So sei sie schon immer mal einsam, besonders an den ersten Tagen in einer neuen Umgebung. Doch Angst hat sie nicht. Wenn sie eins gelernt hat, dann ist es, ein Grundvertrauen zu haben: "in die Welt, in jeden Menschen. Denn so arm ein Land und die Menschen sind, meistens sind das die gastfreundlichsten, die noch ihr letztes Brötchen hinlegen, damit man gut versorgt ist. In Deutschland heißt es oft: 'Ach es passt uns gerade nicht, wir haben nicht geputzt' oder so. Aber die meisten Menschen sind offen, gastfreundlich und interessiert an einem."