Das Ringheiligtum in Pömmelte im Salzlandkreis bekommt ein Besucherzentrum. Am Mittwoch um 16 Uhr ist Spatenstich für den 1,5 Millionen Euro teuren Neubau, der mit Bundesmitteln bezahlt wird. Das Besucherzentrum soll an der rekonstruierten vorzeitlichen Kultstätte auf dem Grundriss eines 4.300 Jahre alten Langhauses entstehen. Die Wände des Zentrums sollen aus Lehm sein. Es soll Platz bieten für Kasse, Information, Toiletten und einen Veranstaltungsraum. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Besucherzentrum 2021 fertig sein.