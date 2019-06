"FAKT IST"-Bürgertalk am 17.06.2019 Viele Sachsen-Anhalter sind nach der Wende weggezogen – dorthin, wo es Arbeitsplätze gab, nach Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg. Jetzt wollen immer mehr zurückkommen: Die Heimat ruft oder die Familie, die hier geblieben ist. Doch wie leicht ist das? Welche Probleme gibt es dabei? Was muss die Politik tun für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West?



Darum geht es beim ersten "FAKT IST"-Bürgertalk, der am 17.06.2019 ab 20:45 Uhr live aus dem MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg übertragen wird.



Zuvor läuft ab 20:15 Uhr die Reportage "Weggehen oder wiederkommen? – Der Preis der Heimat". Der Film von Nadja Storz und Julian Kanth erzählt von jungen Menschen, die von Rückkehr träumen und von Unternehmen, die auf genau diese Menschen setzen.