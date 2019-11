Protest in Staßfurt gegen die geplante Stromtrasse "SüdOstLink".

Protest in Staßfurt gegen die geplante Stromtrasse "SüdOstLink". Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Bedenken zum Einfluss auf Umwelt Bürgerinitiative gegen geplante Stromtrasse "SüdOstLink"

In Staßfurt gab es am Dienstag eine Informationsveranstaltung zur geplanten Stromtrasse "SüdOstlink", die Energie von Nord nach Süd transportieren soll. Eine Lützener Bürgerinitiative hat parallel dazu in Staßfurt gegen die Trasse protestiert.