Staubablagerungen Braune Punkte in Staßfurt: Behörden ermitteln

In Staßfurt sorgen Staubablagerungen in der Stadt weiter für Diskussionen. Das Landesverwaltungsamt ermittelt und will in den nächsten Tagen erste Informationen mitteilen. Die Suche nach den Verantwortlichen läuft. Das Entfernen des Staubs kostet Anwohner hunderte Euro.