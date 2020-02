Klinikstreik Ameos will Gespräche mit Gewerkschaft führen – unter bestimmten Voraussetzungen

In den Tarifstreit bei den Ameos-Kliniken kommt Bewegung. Ameos zeigt sich bereit, nun doch mit der Gewerkschaft Ver.di zu sprechen. Das ist das Ergebnis eines Treffens der Regionalgeschäftsführung mit den Betriebsräten, das am Donnerstag stattfand. Im Vorfeld hatte Regionalgeschäftsführer Frank-Ulrich Wiener mit dem Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, telefoniert. Wiener sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Aus dem Gespräch mit Herrn Bauer sind konkrete Vorschläge entstanden. Diese haben wir mit den Betriebsräten besprochen."

Er sprach davon, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor man Sondierungsgespräche mit Ver.di aufnehme. Was konkret damit gemeint ist, sagte Wiener nicht. Bisher hatte die Geschäftsführung Gespräche mit der Gewerkschaft kategorisch ausgeschlossen.

Frank-Ulrich Wiener, Regionalgeschäftsführer von Ameos. Bildrechte: MDR/Christian Uhlisch

Der Betriebsrat reagierte erfreut auf diese Entwicklung. "Wir begrüßen es, dass Ameos mit der Gewerkschaft reden möchte", sagte Andreas Rossa, Betriebsratsvorsitzender der Kliniken Aschersleben und Staßfurt. Für die Streikenden sei das ein Erfolg. "Es ist immerhin schon ein kleiner Schritt, der gemacht wurde. Was daraus wird, wird man sehen", so Rossa. Ver.di zeigte sich dagegen überrascht von der Ankündigung. Streik-Führer Bernd Becker sagte, bislang sei kein Gesprächsangebot eingegangen.



Die Ameos-Mitarbeiter in Aschersleben, Staßfurt, Haldensleben, Schönebeck und Bernburg streiken seit anderthalb Wochen für Tariflöhne – der Arbeitgeber bietet stattdessen Einzelverträge.