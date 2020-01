Die Stromtrasse "SüdOstLink" Die Stromtrasse "SüdOstLink" soll auf insgesamt 540 Kilometern von Wolmirstedt im Landkreis Börde bis nach Isar in Bayern verlaufen. Die Gleichstromleitung mit einer Leistung von zwei Gigawatt soll überschüssigen Strom künftig aus dem Nordosten nach Bayern bringen. Der geplante Abschnitt in Sachsen-Anhalt soll 182 Kilometer lang werden. Die Stromautobahn "SüdOstLink" gilt neben dem "SüdLink" als ein zentraler Bestandteil der Energiewende. Ab 2025 soll voraussichtlich Strom fließen.

Der Großteil der Stromtrasse soll in der Erde als Kabel verlegt werden. Wo also liegt das Problem? Es ist ein Antrag, den vor geraumer Zeit die Stadt Staßfurt und das Landratsamt im Salzlandkreis formuliert haben. In dem Papier machten die Kommune und die Kreisverwaltung dem Bund einen Vorschlag: Ob es nicht möglich sei, das neue Kabel von "SüdOstLink" an die bestehenden Strommasten zu hängen? Schnell stellte sich heraus: Ganz so einfach ist das nicht – und wieder wuchsen die Sorgen vieler Anwohner.