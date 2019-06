Der Concordiasee: Schon bald soll man am Strand in Schadeleben wieder baden können. (Archivbild)

Der Concordiasee: Schon bald soll man am Strand in Schadeleben wieder baden können. (Archivbild)

Der Concordiasee: Schon bald soll man am Strand in Schadeleben wieder baden können. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte, darauf hätten Anwohner und Touristen nach den tragischen Ereignissen vom Sommer 2009 lange warten müssen. Umso erfreulicher sei es, dass die touristische Entwicklung rund um den See jetzt Fahrt aufnehmen könne. Die Bürgermeisterin der Stadt Seeland, Heidrun Meyer (parteilos), sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Das lange Warten hat ein Ende. Das freut uns sehr und wir sind auch mit den Vorbereitungen fast am Ende." Im Juli werde der Strandbereich wieder öffnen. Segelboote könnten dann den See befahren, auch Baden und Surfen seien wieder möglich.

Trotz aufwändiger Suche: Die Leichen der drei Toten wurden nie gefunden. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Im Juli 2009 hatte sich in der Ortschaft Nachterstedt ein Erdrutsch ereignet. Mehrere Gebäude am Südufer wurden in die Tiefe gerissen, drei Menschen starben. 41 weitere Menschen mussten ihre Häuser aufgeben. Zwei voneinander unabhängige Gutachter machten den sehr hohen Grundwasserdruck als Ursache für das Unglück aus. In den vergangenen Jahren hat der Bergbausanierer LMBV umfangreiche Sanierungs- und Sicherungsarbeiten durchgeführt.