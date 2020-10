Gestiegene Neuinfektionen mit Coronavirus Krankenschein per Telefon und Online-Sprechstunde

In der Gemeinschaftspraxis des Hausarzt-Teams in Schönebeck im Salzlandkreis gibt es zwei quasi zwei Wartezimmer: eines mit Stühlen und ein virtuelles, das Patientinnen und Patienten über ihr Smartphone oder ihren Computer betreten können. Klickt ein Patient den Link auf der Homepage, erhält Hausarzt Robin John auf seinem Computer eine Nachricht. "Dann macht es 'Bing'", sagt John. Per Mausklick lädt der Mediziner seine Patienten zu einem Videotelefonat ein, das sich über den Webbrowser aufbaut – alles Datenschutzkonform, so der Hausarzt.