Mögliche Verunreinigung der Bode in Staßfurt Ermittlungen nach toten Fischen in der Bode

Zahlreiche tote Fische schwimmen am Ufer der Bode. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Fischkadaver verwesen am Ufer der Bode. In Trauben treiben die toten Fische flussabwärts an der Wasseroberfläche. Diese Bilder zeigen sich in dieser Woche in Staßfurt. Wegen einer unbekannten Substanz in der Bode sind zahlreiche Fische verendet.

Mehrere Angler vom Sportfischerverein waren deshalb am Freitag entlang der Bode unterwegs, um die Kadaver einzusammeln. Als Pächter seien sie dafür verantwortlich, sagte Uwe Sander MDR SACHSEN-ANHALT. Ein Mitstreiter von Sander zählt auf, welche Fischarten verendet sind: "Zum größten Teil Weißfisch. Im hinteren Bereich auch Hechte, Zander, Göbel und Aale. Alles ist dabei." Vom Neumarkt unweit des Stadtzentrums liefen sie die Bode eins bis zwei Kilometer abwärts – überall tote Fische.

Milchiges Wasser, stechender Geruch

Am Mittwoch war das Wasser der Bode zeitweise getrübt. Bildrechte: privat Bereits am Montag hatten Angler und Anwohner verendete Tiere in der Bode entdeckt. Am Mittwochabend war das Wasser des Flusses milchig getrübt. Im Internet kursierten Fotos. Ein Anwohner beschreibt, wie das Wasser die Bode ausgesehen hat: "Als ob jemand Milch reingekippt hat. Und dann hat es in Staßfurt noch jämmerlich nach Ammoniak gestunken."

Tote Tiere nach Störung im Sodawerk

Einer der Kanäle, über die Industriewasser in die Bode geleitet werden. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Es ist nicht das erste Mal, dass in der Bode Fische verenden. Im vergangenen November starben nach einer Störung in einem Sodawerk zahlreiche Tiere. Damals war Ammoniak ausgetreten. Noch immer laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, bislang ohne Ergebnis.



Wie auch andere Industrieunternehmen leitet das Sodawerk Chiech Abwasser in die Bode. Noch steht nicht fest, was das Fischsterben dieses Mal verursacht hat. Laut Polizei wurden Wasserproben entnommen, die gemeinsam mit den Fischen untersucht werden sollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung.

Sodawerk bestreiten Vorwürfe

Auch wenn die Ermittlungen noch andauern, hat die Stadträtin der Linken, Bianca Görke, eine Vermutung: "Das ist ein vermehrtes Fischsterben. Natürlich denken wir, dass das die eingeleiteten Abwasser, hier speziell von der Chiech Soda, sein könnten."