Für die Mitarbeiter des Traditionsunternehmens Schiess in Aschersleben gibt es schlechte Nachrichten: Alle 220 Mitarbeiter werden ihre Kündigung bekommen, sollte sich nicht bis Ende März ein Investor für den Werkzeugmaschinenbauer finden.

Dass es finanziell schlecht um die Firma steht, ist nicht neu – Schiess hatte im Januar 2019 Insolvenzantrag in Eigenregie gestellt. Seit 2004 gehört Schiess chinesischen Investoren und hatte immer wieder mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Im gesamten Insolvenzverfahren haben sich die jetzigen Eigentümer nicht gemeldet. Die Geschäftsführung in Aschersleben sucht selbst neue Investoren, bisher haben sich aber nur Interessenten für Teile des Unternehmens gefunden. Das würde die Zerschlagung bedeuten.

Ich dachte bisher, mein schlimmster Moment war 2012, als wir schon einmal eine Massenentlassung hatten. Frank Seifert Betriebsrat bei Schiess

Betriebsratschef Frank Seifert arbeitet seit 30 Jahren am Standort in Aschersleben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Mittwoch musste Betriebsratschef Frank Seifert die Mitarbeiter darüber informieren, dass sie ab 1. April vermutlich alle ihre Kündigung erhalten werden. "Ich dachte bisher, mein schlimmster Moment war 2012, als wir schon einmal eine Massenentlassung hatten. Ich habe gedacht, das ist nicht mehr steigerbar", sagte Seifert MDR SACHSEN-ANHALT. Was ihn zusätzlich belastet: Nicht die Geschäftsführung, sondern er hatte die Hiobsbotschaft zu überbringen. "Das finde ich eine Schweinerei", so Seifert.

Brief nach China

Betriebsrat und IG Metall haben wegen der drohenden Entlassungen am Mittwochnachmittag Ministerpräsident Haseloff um Hilfe gebeten. Der Vertreter der Gewerkschaft, Frank Weber, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Haseloff wolle sofort einen Brief an den Gesellschafter und auch an den Eigentümer in China schreiben. Haseloff werde ihnen darlegen, welche Wichtigkeit die Firma Schiess für das Land Sachsen-Anhalt habe.

Nach dem Treffen von Ministerpräsident Haseloff, IG Metall und Betriebsrat in der Saatskanzlei in Magdeburg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schiess sei der einzige Maschinenbauer im Land, der Großwerkzeugmaschinen auf Weltmarktniveau herstelle. Außerdem gebe es momentan eine Entwicklung im Aerospace-Bereich, wo Schiess - bescheinigt von Airbus - 20 Prozent besser sei als die Mitbewerber. Es wäre schade, so der Gewerkschafter, wenn das Unternehmen keine Zukunft hätte.

Schiess ist einer der wenigen, die im Hochtechnologiebereich auch Marktführerschaft haben Detlef Gürth Landtagsabgeordneter aus Aschersleben

Der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth aus Aschersleben sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben in Sachsen-Anhalt nicht mehr viele Finalproduzenten, die meisten sind verlängerte Werkbänke, Teilefertiger. Schiess ist einer der wenigen, die im Hochtechnologiebereich auch Marktführerschaft haben."

Seit 1857 fertigt Schiess Werkzeugmaschinen in Aschersleben (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Man wolle damit auch an die Eigentümer in China appellieren: Sie hätten viel Geld investiert, das völlig umsonst ausgegeben wäre, wenn Schiess nicht fortgeführt würde. Der größte Wunsch sei nun aber erst einmal, "dass der Gesellschafter und Eigentümer, die Stadt Shenyang und die Unternehmensgruppe, sich melden", so Gürth.

Geschäftsführung spricht nicht mit Mitarbeitern

Betriebsratsvorsitzender Frank Seifert sagte, es sei verwirrend, dass es derzeit keinen Kontakt zum chinesischen Eigentümer gebe. Zwar seien Ultimaten des Insolvenzverwalters abgelaufen, aber es sei auch noch kein "Nein" gekommen. Nun dränge die Zeit.