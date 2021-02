Trotz Corona Ansturm auf Frauenhäuser bleibt aus – gerade das ist Grund zur Sorge

Das bestätigt auch das zuständige Ministerium für Gleichstellung und Justiz. In Sachsen-Anhalt gibt es 19 Frauenhäuser mit insgesamt 117 Plätzen. Die konkreten Belegungszahlen der vergangenen Monate dürfen nicht veröffentlicht werden. Dabei melden die Einrichtungen sie wöchentlich dem Ministerium. Auch um im Notfall zusätzliche Pensionen oder Hotelzimmer anzumieten, sollte es eine starke Nachfrage oder Quarantäne in den Einrichtungen erfordern. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT heißt es: "In der Periode von Oktober 2020 bis Januar 2021 sind durchschnittlich 31 Plätze von den insgesamt 117 Plätzen wöchentlich noch frei und es sind derzeit landesweit noch keine Kapazitätsengpässe zu verzeichnen. Die durchschnittliche Auslastung für diesen Zeitraum liegt danach bei ca. 70-75 Prozent." Ende 2020 gingen die Belegungszahlen sogar noch stärker zurück.

In Sachsen-Anhalt werden die Frauenhaus-Plätze in den Städten stärker nachgefragt als auf dem Land. Das bestätigt auch Anke Weinreich. Sie arbeitet vereinsübergreifend als Koordinatorin für Häusliche Gewalt und Stalking. "In den Städten ist auch die Möglichkeit sich wegzuschleichen größer als im ländlichen Raum", so Weinreich. Dass die Frauenhäuser noch Plätze haben, bedeute nicht, dass die Gewalt in Familien abgenommen habe. "Wir sehen bei den telefonischen Beratungen erhöhte Bedarfe, nur spiegelt sich das in den Belegungen nicht wider. Wir gehen davon aus, dass es einen Wiederholungszyklus gibt in den Familien, in denen Gewalt eine Rolle spielt. Die ist auch nicht weniger geworden in dieser angespannten Zeit."