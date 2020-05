Wald-, Wiesen- und Feldbrände Wie sich Feuerwehren in Sachsen-Anhalt für Flächenbrände rüsten

Hunderte Meter Schläuche, sauber aufgewickelt und in Rollcontainern verstaut. Dahinter: Wassertanks, in der Mitte eine Pumpe. Den Stauraum des Lkw haben die Feuerwehrleute hier in Aschersleben akkurat genutzt. "Das ist momentan das Universalfahrzeug für alles", sagt Ascherslebens Ortswehrleiter René Knoblauch.

Die Feuerwehr Aschersleben rüstet sich für den Sommer. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Die neue Packordnung auf der Ladefläche ist das Resultat so einiger Arbeitsstunden. Die Pumpe haben sie eigenhändig wieder in Gang gebracht, Wassercontainer besorgt. Das Fahrzeug ist Teil des Einsatzkonzeptes für Flächenbrände. 1.000 Meter Schlauch und 2.000 Liter Wasser finden auf dem Lkw Platz. "Das Fahrzeug kann aufgrund seiner Geländefähigkeit als Zubringer von Wasser direkt am Feldrand zur Flächenbrandbekämpfung eingesetzt werden", erzählt Knoblauch.



Der Umbau des Fahrzeugs hat einen praktischen Grund: Im ersten Dürre-Jahr 2018 hat sich die Zahl der Feldbrände landesweit verzehnfacht. Auch die Feuerwehrleute in Aschersleben mussten zum Teil mehrmals am Tag ausrücken. Die Statistik für 2019 wertet das Innenministerium momentan noch aus. Fest dürfte aber stehen: Insgesamt brennt es wohl häufiger, auf Feldern an Böschungen, auf Wiesen.