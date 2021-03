Wandern statt Schulsport Grundschüler wollen Wanderkaiser werden

"Papa, wann machen wir Pause?" Die Wanderung ist noch keine zehn Minuten alt, da braucht die 7-jährige Theresa schon eine Stärkung. "Gleich, da oben ist schon die Burgruine", versucht Andreas Notroff seine Tochter zu motivieren. "Papa, ich hab Kacke am Schuh!", klagt Theresas Schwester Friederike, die in einen Hundehaufen getreten ist. Es ist nicht immer einfach für den zweifachen Vater, seine Mädels bei Laune zu halten.

"Das mit den Stempeln ist eine tolle Idee, man kommt an Orte von denen man vorher nichts wusste. Der Harz ist für einen dann doch immer nur der Brocken", schwärmt Emmas Vater. Alexander Funk trägt den kleinen Emil auf den Schultern, so macht dem Zweijährigen das Wandern besonders Spaß. Der schmale Weg führt über Wurzeln und Steine zum Pavillon auf dem Hohen Kleef. Hier wartet der erste Stempel auf die beiden Familien. Nachdem ein Beweisfoto für die Schule geschossen wurde, darf die Aussicht genossen werden. "Da hinten ist der Brocken!", rufen Theresa und die anderen.

Am Montag setzt sich Uwe Bartsch an seinen Schulcomputer und checkt sein übervolles E-Mail-Postfach. Die Eltern haben ihm dutzendfach die Beweisfotos zukommen lassen. Der Sportlehrer war am Wochenende selbst im Westharz unterwegs, um Stempel zu sammeln. Er arbeitet daran, zum 44. Mal Wanderkaiser zu werden. "Meine Frau hat schon gesagt, dass sie sich eine Stempelstelle an den Herd bauen will, damit ich auch mal bei ihr bin, aber 100 mal Wanderkaiser zu werden ist schon mein Ziel", erzählt der Sportlehrer MDR SACHSEN-ANHALT.