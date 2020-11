"Was nicht passt, wird passend gemacht", lautet eine Textzeile. Das Video ist Teil der Rubrik "Mitglieder-Mittwoch". Jede Woche stellt sich ein Jeck aus Hoym auf der Facebook-Seite des Vereins vor. "Meine Frau hat gesagt, du bist jetzt langsam mal dran", sagt Thomas Gebbert. "Du kannst doch mal was dichten oder rappen". Wenn, dann mach ich es richtig, hat sich der Musiker gesagt. So entstand der Clip.



Seit ein paar Wochen steht das Video im Netz. 1.600 Aufrufe hat der Clip bislang. Andere Videos sind noch erfolgreicher. Ein Clip zu Halloween zum Beispiel. Die Jecken aus Hoym tanzen hier in Grusel-Kostümen zu Michael Jacksons "Thriller".