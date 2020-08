Hitze am Wochenende Bernburg ist der heißeste Ort in Sachsen-Anhalt

Nur auf dem Brocken wurde am Samstag die 30-Grad-Marke nicht geknackt: Mit 26,7 Grad war es auf dem Gipfel etwa zehn Grad kühler als in Bernburg. Die Hitze hält am Sonntag an. Ortsweise kann es Gewitter geben, sagte die DWD-Sprecherin. Es solle aber heiß bleiben mit Temperaturen über 30 Grad auch in den kommenden Tagen.