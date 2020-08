Salzlandkreis Wie das gute Leben am Concordia-See erwacht

Familienidylle in Schadeleben

Ein paar hundert Meter weiter, in Schadeleben, schiebt Katja Lehmann einen Kinderwagen durch das Dorf. Hier steht ihr neues Zuhause. Sie ist gerade aus Halberstadt nach Schadeleben gezogen. "Weil wir ein Haus gesucht hatten. Ein bisschen dörflicher." Der See, der Strand, der Abenteuerspielplatz – das Angebot für Kinder sei hier gut. Auch einen Platz in der Kita habe sie schnell bekommen. Die Wege sind in Schadeleben kurz. Katja Lehmann ist vor Kurzem mit ihrer Familie nach Schadeleben gezogen. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe

Auch das Internet ist schneller geworden. Die Kita ist im Dorf, die Grundschule befindet sich in der Nähe. Und es wohnt sich ziemlich günstig, stellt Sebastian Kruse fest. Als Wirtschaftsförderer der Stadt und Geschäftsführer der Seeland-GmbH, die den Concordia-See betreibt, verfolgt er die Entwicklung genau. "Wir merken schon sehr stark, dass ältere Häuser verkauft wurden und junge Familien kommen." Schadeleben wächst also.

Arbeitsplätze, der See, die Autobahn A36 in der Nähe – und trotzdem könne man hier günstig im ländlichen Raum leben. Eine gute Kombination, sagt Kruse. "Die ganze Stadt Seeland kann vom See und dem touristischen Projekt profitieren.", betont er. Das brauche aber Zeit. Schließlich haben sie zehn Jahre aufzuholen. Sebastian Kruse freut sich über die Entwicklungen am See. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vom Baggerloch zum Erholungsgebiet

Perspektiven für das Dorf, die sieht auch Lothar Quaisser. Seit den 90er Jahren vermietet er Wohnungen in Schadeleben. Aus dem alten Bürgerhaus will er ein Hotel machen. Gekauft hat er auch ein ehemaliges Verwaltungsgebäude im Ortszentrum von Schadeleben. Der Bau ist in die Jahre gekommen. Aus dem Gebäude soll ein Dienstleistungszentrum für den Ort entstehen. Kleinere Dienstleister, günstige Büroräume für einen Arzt, Handwerker – auch ein Lebensmittelladen könnte wieder in das Gebäude einziehen. So ist die Hoffnung. Momentan sitzen hier ein Bauingenieursbüro und ein Friseur. Zu tun gibt es noch viel am künftigen Service-Center. Lothar Quaisser kann sich noch an Zeiten erinnern, als die Landschaft vom Braunkohleabbau geprägt war. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe

Lothar Quaisser kommt nicht aus Schadeleben. Mit dem Dorf ist er dennoch seit Jahrzehnten verbunden. Er kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als in dem riesigen Loch neben dem Ort noch die Braunkohlebagger standen. Dass daraus ein Erholungsgebiet wird, konnten sich damals sicher nur wenige vorstellen.

Genauso wenig wie den Umstand, dass es nach dem Erdrutsch zehn Jahre dauern würde, bis der See eröffnet wird. "Vom Glück verfolgt waren wir sicher nicht, wir hoffen, dass es jetzt besser geht", sagt Quaisser und blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Wie viele hier am See. Und wenn alles klappt, stehen bald Häuser statt Maispflanzen links und rechts der geteerten Straße zwischen Friedrichsaue und Schadeleben. Freie Grundstücke gibt es in Schadeleben und Umgebung reichlich. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe