YouTuber-Tag an der Hochschule Anhalt Wo Kinderträume wahr werden

Jadon weiß ganz genau, wie seine Zukunft aussehen soll: "Ich möchte ein erfolgreicher YouTuber werden, erfolgreicher Breakdancer und Arzt." Und das am besten auch in dieser Reihenfolge, so der Elfjährige. Mit Ziel Nummer eins beginnt er an einem Samstag im Juni an der Hochschule Anhalt. Hier findet der erste YouTuber-Tag statt, der von dem Masterstudiengang Online-Kommunikation für Schüler aus der Umgebung organisiert wird.

Um hier dabei zu sein, musste Jadon, wie auch andere Teilnehmer, beschreiben, wie er sich die Zukunft Sachsen-Anhalts vorstellt. Die Schüler mit den besten Antworten bekommen an diesem Tag ein Training, bei dem sie alles rund um die Produktion für das Videoportal YouTube lernen. Jadon erklärt, was er an dem Sozialen Medium besonders findet:

Was ich an YouTube so toll finde ist, dass man dort alles sein kann, was man will. Jadon Gortol, Schüler aus Schönebeck

Und so definiert er einen erfolgreichen Youtuber: "So ab 1.000/2.000 Abonnenten – das wären für mich schon sehr viele". Um so weit zu kommen, muss viel gelernt werden: Wie erstellt man überhaupt ein YouTube-Kanal? Wie nimmt man Webvideos auf? Wie bereitet man die Videos vor, sodass sie fertig hochladbar sind? Und was ist überhaupt der Inhalt meiner Videos? Jadon Gortol (m.) erzählt für das YouTube-Video seine Zukunftswünsche. Gefilmt wird er dabei von Gedion Vincent Tägtmeyer (r.), Kevin Kempf (l.) stellt Fragen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Videodreh: Zukunft in Sachsen-Anhalt

Der Inhalt ist an diesem Tag vorgegeben: Es geht darum, wie sich die Schüler die Zukunft in Sachsen-Anhalt vorstellen und wünschen. Am Ende des Tages soll also eine Videocollage mit den Antworten der Teilnehmer entstehen. Doch der Weg dahin ist lang. Das soll auch Jadon an diesem Tag erfahren, so wie auch andere Schüler.

Professor Hendrik Send erklärt Kevin Kempf wie er am besten auf Fragen antwortet. Jadon Gortol (l.v.) übernimmt die Aufgabe des Fragenstellers, Gedion Vincent Tägtmeyer (v.r.) filmt. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Hinter dem Projekt "YouTuber-Tag" stecken Professor Hendrik Send von der Hochschule Anhalt. Er und einer seiner Studenten, Timo Hackl, haben die Idee für diesen Workshop Realität werden lassen. "Videos werden immer wichtiger in der Online-Kommunikation, das haben wir zum Anlass genommen, den zukünftigen Studenten näher zu kommen", so Send. Hilfe haben sie sich dabei von jemandem geholt, der sich mit Videos bestens auskennt: Christoph-Lucas Hütter. Er ist extra aus Berlin angereist, dort arbeitet er für den "YouTube Space". Als studierter Kameramann hilft er professionell YouTubern bei der Videoproduktion. Als Professor und Student anriefen, war Hütter sofort begeistert. Nicht nur von dem Projekt an sich, sondern auch, weil es ihn als gebürtigen Wernigeröder interessiere, wie es in seiner alten Heimat ausschaue.

Von der Theorie zur Praxis

Für die kleinen Wunsch-YouTuber beginnt der Tag mit Theorie. Hütter erklärt erstmal was man alles braucht, um Videos zu produzieren. Welche Kamera nimmt man, wo positioniert man sie am besten, wie arbeitet man mit dem Licht. Danach geht es ans Werk und jeder darf sich mal ausprobieren. Die technische Ausstattung dafür wird von der Hochschule gestellt. Dabei routieren die Schüler. Während der eine vor der Kamera spricht, stellt ein anderer fragen, der Dritte filmt.