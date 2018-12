Fund beim Zoll: Ein Mann aus Russland wollte seinem Bruder in Halberstadt einen präparierten Braunbären schenken.

Fund beim Zoll: Ein Mann aus Russland wollte seinem Bruder in Halberstadt einen präparierten Braunbären schenken.

Fund beim Zoll: Ein Mann aus Russland wollte seinem Bruder in Halberstadt einen präparierten Braunbären schenken. Bildrechte: Hauptzollamt Magdeburg

Im Zollamt Aschersleben haben Mitarbeiter in einem Paket einen Bärenkopf samt Fell entdeckt. Die ungewöhnliche Post kam von einem Mann aus Russland. Er wollte den Bären seinem in Halberstadt lebenden Bruder zu Weihnachten schenken, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Dienstag mitteilte.