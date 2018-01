Pläne eines Unternehmers Loburg soll Tourismus-Hotspot werden

Vorschlaghämmer dröhnen über den Hof des alten Gutshauses in Loburg, Bagger buddeln Löcher in den Boden. Bauarbeiter sägen, hämmern, schleifen. Im dem kleinen Örtchen im Landkreis Jerichower Land tut sich etwas.

Robert Dahl stapft durch matschigen Boden über den Hof vom Barbycafé zum alten Gutshaus. Die Turnschuhe werden dreckig. Egal. Dahl ist 46 Jahre alt, kurze dunkle Haare, sportlicher Look, Lachfältchen zieren sein Gesicht. Ein freundlicher Mann.

Restaurant geplant

Kurze Besprechung mit dem Bauleiter zum aktuellen Stand. Am 1. April soll hier alles fertig sein. Dann will Dahl im historischen Gutshaus in Loburg ein Restaurant eröffnen. Den Namen sucht er derzeit noch. Nur eines ist sicher: saisonale Küche soll es sein, in historischem Ambiente. Um die 20 Angestellte soll es dann geben. Doch von vorn.

So sah das Gutshaus früher aus. Bildrechte: Karls Erdbeerhof 2011 fing alles an – zumindest für Robert Dahl und seine Verbindung zu Loburg. Der Unternehmer, der Erlebnisdörfer in ganz Deutschland betreibt, erfuhr von seiner Tante, dass das ehemalige Familienanwesen in Loburg zum Verkauf stand.



Denn die Vorfahren mütterlicherseits – die Familie von Barby – waren einst hier die Gutsherren. 1945 wurden sie enteignet. Im Gutshaus waren Flüchtlinge nach dem Krieg untergebracht. Es diente zeitweise als Schule, auch ein Friseur hatte hier eine sein Geschäft.

Vom Schreibtisch aus gekauft

"Meine Tante rief mich an und sagte, das Anwesen steht zum Verkauf, und Dein Opa hat sich vor seinem Tod gewünscht, dass es wieder in Familienbesitz kommt", erzählt er, während er über Holzlatten in das Gutshaus geht. "Da hab ich mir die Fotos im Internet angeschaut. Das sah alles ganz gut aus. Und dann hab ich es vom Schreibtisch aus für 80.000 Euro gekauft."

Im April soll die Sanierung abgeschlossen sein. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Die Ernüchterung kommt beim ersten Besuch. Verfallen seien die Häuser gewesen, erzählt er. In den Mauern des ehemaligen Gutshauses und des Verwaltungshauses nebenan stecken eben 400 Jahre.



Und dann geht es los. Entkernen. Denkmalschutzauflagen beachten. Wände vorm Einstürzen bewahren. Nach anderthalb Jahren erkennt Dahl, dass dieses Projekt nicht mal eben so zu realisieren ist, sondern Zeit brauchen wird – bis irgendwann mal Gastronomie angeboten werden kann oder tatsächlich Geld wieder reinkommt. "Ich hab dann beschlossen, dass das mein Hobby wird und dass wir Geduld und Zeit für dieses Projekt brauchen, bis es ein Café und Restaurant geben wird und sich die Betriebe selbst tragen", sagt er.

Rittersaal und Reiterzimmer

Bildrechte: MDR/Anja Schlender Nun steht Dahl mit seinem Bauleiter im ehemaligen und zukünftigen Rittersaal des Gutshauses. Hier soll der Gastraum entstehen. Sie sprechen über den Kamin. Offen soll er sein – wie es früher auch üblich war. Doch dazu muss noch ein Luftschacht eingebaut werden. Dahl erteilt seinem Bauleiter den Auftrag, einen geeigneten Kaminbauer zu finden. Weiter geht’s.

Auch in den anderen Zimmern sollen künftig Gäste bewirtet werden. Jeder Raum bekommt ein Thema: Ein Reiterzimmer soll es zum Beispiel geben. Dafür hat sein Bauleiter schon die Deko bestellt.

Im Büro zeigt er dem Chef die Sättel aus Leder und die historischen Bilderrahmen, die im ganzen Haus Bilder der Familie und des Anwesens zeigen werden. Sogar eine alte Kinderwiege der Familie hat eine Tante geschickt – für das alte, neue Familienanwesen. Ein Familienauftrag, der kostet. Vier Millionen Euro hat Dahl allein in die Sanierung des Gutshauses gesteckt.

Im Auftrag des Großvaters

"Auch wenn ich selbst nicht aus Loburg stamme, spüre ich doch die Verwurzelung mit dem Dorf und auch die Anerkennung, wenn ich mit den älteren Einheimischen spreche", erzählt Dahl. Und dann gebe es da noch dieses Foto von seinem Opa, der auf dem Hof in Loburg steht und gen Himmel schaut, als würde er fragen: Was wird aus diesem Hof? "Das sehe ich als meine Aufgabe, hier etwas umzusetzen, was wieder an den Glanz von damals erinnert", sagt Dahl und geht in sein Barbycafé nebenan. Es gibt Kaffee und Kartoffelsalat zum Mittag.

Das Barbycafé hat Dahl schon 2014 eröffnet. Und es läuft gut, auch wenn weder ein Radweg nach Loburg führt, noch ein Zug im Ort hält – an Sonntagnachmittagen muss man reservieren, um einen Platz zu bekommen. Mit Liebe zum Detail ist alles eingerichtet. Ein Kamin wärmt den Innenraum. Und es gibt selbstgebackenen Kuchen.

Kritik aus dem Ort

Doch bei all den Ambitionen und Ideen gibt es auch Kritiker im Ort. Manch einer fürchtet um seinen Kleingarten, wenn mehr Parkplätze für die Touristen gebaut werden müssen. Dahl beschwichtigt. "Meines Wissens werden nur dort Parkplätze gebaut, wo keine Kleingärten sind", sagt er. Niemand müsse sich Sorgen machen.

Robert Dahl glaubt an den kleinen Ort, und er hat weitere Pläne: "Hier stehen so viele schöne, historische Häuser leer. Das wäre doch toll, wenn wir hier verschiedene Schaumanufakturen aufbauen könnten", sagt er.

Ausbau zum touristischen Hotspot