Der Käfer befällt dabei nur kranke oder geschwächte Bäume. Pusch sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Käfer riechen, dass der Baum geschwächt ist oder am Boden liegt." Sei der Schädling unter die Rinde vorgedrungen, lege er dort seine Brut ab.

Das Weibchen legt einen Muttergang an, frisst sich unter der Rinde fort, legt links und rechts die Eier ab. Aus diesen Eiern schlüpfen kleine Larven, die fressen sich zur Seite raus.

Die lang anhaltende Trockenheit befördert das Ganze Pusch zufolge zusätzlich. Auch Spaziergänger und Wanderer am Brocken zeigen sich besorgt von dem Anblick des toten Holzes. Viele fragen sich, was getan wird, damit die Bäume wieder in einen besseren Zustand gelangen.