In Sachsen-Anhalts Landesregierung hat sich der Streit um den geplanten Bau einer Seilbahn in Schierke zugespitzt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Mittwoch von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) aufgefordert, einen Flächentausch zwischen Land und Stadt Wernigerode bis Ende des Monats umzusetzen. Dalbert hatte den Flächentausch im Herbst gestoppt. Er ist jedoch nötig, um den Seilbahnbau voranzubringen.

Ministerin irritiert über Machtwort Haseloffs

Die Ministerin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie halte die Entscheidung des Ministerpräsidenten für falsch. Der geplante Flächentausch sei an Zweckmäßigkeit gebunden. Ob der Bau einer Seilbahn am geplanten Ort mit der Raumordnung vereinbar sei, habe das Verkehrsministerium zu entscheiden. Das Umweltministerium habe die Sache deshalb ruhen lassen, bis es eine Entscheidung zur Zweckmäßigkeit gebe.

Dalbert: Man hätte auch nur Teil der Fläche tauschen können

Um welche Waldflächen geht es? Davon hatten sich Regierungsvertreter im Mai 2017 selbst ein Bild gemacht. Bildrechte: Alexander Budweg Dass nun so viel Bewegung in die Sache komme, könne sie nicht nachvollziehen. Dalbert verwies darauf, dass Teile der Fläche mit einem Parkhaus bebaut seien, für dessen Ausbau die Stadt Wernigerode aktuell keine Fördermittel bekommen würde. Der Grund: Die Fläche gehört nicht zum Eigentum der Stadt. Durch den Flächentausch würde sich das ändern. Laut Dalbert kann die betroffene Fläche aber herausgelöst und der Stadt Wernigerode übertragen werden. Die Ministerin wörtlich: "Wenn dies zum Anlass genommen wird, auf den Gesamtflächentausch zu bestehen, habe ich den Eindruck, dass sich da so eine Harz-Mafia durchsetzt, die dieses Fördermittelproblem nur zum Anlass nimmt, um den ganzen Berg in die Hand zu bekommen."

Die Ministerin sagte, sie sei enttäuscht von Haseloffs Entscheidung. "Man hätte die Probleme anders und sachlich lösen können. Dieser Weg war offensichtlich nicht gewollt." Sie habe stets ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu Haseloff gehabt. "Ich finde es enttäuschend, dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind", so Dalbert.

Lüddemann: Anweisung macht Zusammenarbeit nicht leichter

Grünen-Fraktionsvorsitzende Lüddemann verwies noch einmal auf Moorwälder, die dem Projekt zum Opfer fallen würden. Bildrechte: privat Ähnlich äußerte sich Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Es sei schwierig, wenn in einer gemeinsamen Regierung Anweisungen wie diese erteilt würden. Es habe in der Geschichte Sachsen-Anhalts kaum solche Fälle gegeben. Der Ministerpräsident habe eine Entscheidung getroffen, die die Grünen nicht mittragen könnten, sagte Lüddemann und verwies auf Moorwälder und ein "hochschützenswertes Biotop", das auf der umstrittenen Fläche liege. Die Entscheidung werde die Zusammenarbeit der Landesregierung nicht vereinfachen. "Es wird aber in der gebotenen Sachlichkeit weitergehen müssen", so Lüddemann.

Worum geht es bei dem Streit? Die geplante Seilbahn in Schierke soll den Ort am Brocken an Skigebiete im Westharz anschließen. Die Frage ist dabei, ob der Bau naturschutzrechtlich überhaupt möglich ist. Mehrere Gutachten besagen, dass geschützter Moorwald in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Unklar ist, wie groß die Fläche genau ist oder ob Alternativen möglich sind, die spätere Klagen von Umweltschützern ausschließen.



Innerhalb der Landesregierung ist man sich zudem grundsätzlich uneins über das Projekt. Während CDU und SPD dahinterstehen, halten es die Grünen in Zeiten des Klimawandels für überflüssig.

Quelle: MDR/ap

Mehr zum Thema: