Schimpansen-Steckbriefe Kofi

- geboren am 07.07.2005 in Leipzig, seit 23.01.2018 im Zoo Magdeburg

- Eigenschaften: Freundlich gegenüber Pflegern, intelligent, sozial kompetent, kann sich Gruppensituation geschickt anpassen, kräftige Statur, helles Gesicht, sexuell aktiv



Bangolo

- geboren am 05.07.2009 in Leipzig, seit 23.01.2018 im Zoo Magdeburg

- Eigenschaften: neugierig und frech, manchmal nimmt er sich zurück, wenn er unsicher ist, intelligent, verspielt, sexuell aktiv, ist interessiert und aufgeschlossen Quelle: Zoo Magdeburg