Worum geht es bei dem Streit? Die geplante Seilbahn in Schierke soll den Ort am Brocken an Skigebiete im Westharz anschließen. Die Frage ist dabei, ob der Bau naturschutzrechtlich überhaupt möglich ist. Mehrere Gutachten besagen, dass geschützter Moorwald in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Unklar ist, wie groß die Fläche genau ist oder ob Alternativen möglich sind, die spätere Klagen von Umweltschützern ausschließen.



Innerhalb der Landesregierung ist man sich zudem grundsätzlich uneins über das Projekt. Während CDU und SPD dahinterstehen, halten es die Grünen in Zeiten des Klimawandels für überflüssig.