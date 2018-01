NGLY1-Mangel Der Kampf gegen eine seltene Krankheit

Krankenhaus-Marathon

"Er hat halt wahnsinnig viel geschrien, wollte nicht richtig trinken. Er hatte immer so eine innere Unruhe", erzählt Sandra Arnold. Anfangs beschwichtigen die Ärzte die jungen Eltern. "Man wird immer ein bisschen als übertriebene Mutti hingestellt. Aber wenn ein Kind jeden Tag 15 Stunden schreit und nicht müde wird – also das weiß sogar ich als Laie, dass irgendwas faul ist", so Sandra Arnold. Nach vier Monaten glauben ihr die Ärzte endlich. Von da an beginnt für die Familie ein Marathon durch Krankenhäuser.

Stoffwechseluntersuchungen, MRTs, Lumbalpunktion – nach der 100. Blutabnahme habe Sandra Arnold aufgehört zu zählen. Eine nervenaufreibende Zeit für den heute fünfjährigen Louis und seine Eltern.

Karsten Liebe kümmert sich liebevoll um seinen schwer kranken Sohn Louis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als der Kleine neun Monate alt ist, ziehen sie deshalb zurück in die Heimatstadt von Mutter Sandra: Haldensleben. Hier leben die Großeltern, die sie unterstützen können. "Ich konnte nicht mehr. Mein Mann ist ja auf Montage, er war die ganze Woche nicht da, und in Berlin hatten wir sonst niemanden", erzählt sie.

Zeit der Ungewissheit

Ruhiger wird es trotz des Umzugs nach Haldensleben nicht. Denn es wird mehr als zwei Jahre dauern, bis die Ärzte herausfinden, an welcher Krankheit Louis leidet: NGLY1-Mangel.

Fühlen, die Umwelt begreifen – all das fällt Louis schwer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Diagnose wird eher zufällig gestellt. Louis nimmt damals an einer Studie der Berliner Charité teil. Immer wieder erreicht Sandra Arnold und Karsten Liebe in dieser Zeit Post – ergebnislos. Dann der Durchbruch. Kurz vor Louis drittem Geburtstag landet ein Münchner Labor den entscheidenden Treffer.



Bei Louis wird der sogenannte NGLY1-Mangel diagnositiert. Eine extrem seltene Stoffwechselerkrankung bei der ein Enzym im Körper fehlt. Ihre Auswirkungen sind verheerend, eine Heilung derzeit ausgeschlossen. Ein NGLY1-Mangel greift das gesamte Nervensystem an. Louis Entwicklung ist dadurch auf dem Stand eines nicht einmal sechs Monate alte Babys. Er kann weder sprechen, laufen oder selbstständig sitzen. Auch Sehen und Hören sind kaum möglich. Mehrmals am Tag hat Louis epileptische Anfälle.

Endlich hat die Krankheit einen Namen

So schwer die Diagnose NGLY1-Mangel ist, für seine Eltern war sie auch eine Erleichterung. Denn nach über zwei Jahren der Ungewissheit hatte Louis Krankheit endlich einen Namen. "Es gibt viele Eltern, die ohne Diagnose leben, was glaube ich schwierig ist. Man weiß, das Kind hat was, aber man weiß nicht, was. Man weiß auch nicht, wie man helfen kann", sagt Sandra Arnold rückblickend.

Sie und ihr Mann können Louis nun helfen – auch wenn nur die Symptome und nicht die Krankheit an sich behandelt werden können. Dafür geben sie jedoch alles. Sie fliegen sogar nach San Francisco, um auf einem Weltkongress für NGLY1-Erkrankte mehr über die seltene Krankheit zu erfahren und sich mit anderen Familien auszutauschen.

Es gibt viele Eltern, die ohne Diagnose leben. Mutter Sandra

Sandra Arnold hat Louis' Krankengeschichte akribisch dokumentiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Während Karsten Liebe auf Montage fährt, um für den Unterhalt seiner Familie zu sorgen, hat Sandra Arnold ihren Job aufgegeben. Sie managed jetzt Ärzte und Therapeuten, die beinahe täglich vorbeikommen. Mehrere Ordner füllt inzwischen Louis' Krankengeschichte. Muss der Fünfjährige zu einem neuen Arzt, brieft ihn Sandra Arnold.



"Ich hab schon so ein bestimmtes Repertoire, was ich immer dabei habe. Einfach, damit die sich auch einlesen können, was schon gelaufen ist und damit Dinge nicht doppelt laufen müssen“, erklärt sie. Hinzu kommen langwierige Antragsverfahren bei der Krankenkasse – mal für einen Rollstuhl, dann für einen speziellen Kindersitz. Und nicht zu vergessen: der ganz normale Alltag.

Lieber kleine als keine Schritte

Karsten Liebe und Sandra Arnold schauen trotz Louis' Krankheit nach vorn. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Obwohl Louis' Krankheit das Leben der Familie bestimmt, bleiben Sandra Arnold und ihr Mann positiv, lachen gemeinsam und planen die Zukunft. Noch in diesem Jahr wollen sie raus aus der engen Haldenslebener Plattenbauwohnung und in ein Haus mit Garten ziehen. Hierfür bauen sie seit Monaten einen alten Bahnhof um. Louis soll hier ein eigenes Therapiezimmer bekommen – und hoffentlich Fortschritte machen. Sandra Arnold und Karsten Liebe wünschen sich sehr, dass Louis vorankommt. Auch wenn das in seinem Fall bedeutet, dass die Schritte nur sehr klein sind.

NGLY1-Mangel: Der NGLY1-Mangel ist erstmals 2012 diagnostiziert und beschrieben worden. Derzeit sind circa 39 Fälle weltweit bekannt. Ursache für die derzeit unheilbare Krankheit ist eine Genmutation. Diese führt dazu, dass das Enzym NGLY1 nicht vom Körper produziert werden kann. Das Enzym ist dafür verantwortlich, Proteine im Körper abzubauen. Fehlt es, lagern sich die Proteine an lebenswichtigen Organen wie dem Gehirn oder der Leber ab. Das Enyzm kann zwar synthetisch hergestellt werden. Derzeit ist es aber nicht möglich, das Enzym in jede einzelne Zelle dorthin zu transportieren, wo es fehlt. Kinder mit NGLY1-Mangel sind häufig mehrfach schwer behindert, haben Epilepsie und niedrigen Blutdruck. Ein wesentliches Merkmal dieser seltenen Krankheit ist, dass der Körper keine Tränen produziert.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 09.01.2017 | 19.00 Uhr