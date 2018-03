Die Grippewelle in Sachsen-Anhalt ebbt nich ab. Im Gegenteil. Nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter deutlich. Es seien bereits mehr Influenzafälle gezählt worden als in der gesamten vergangenen Saison. Demnach kamen in der letzten Woche rund 4.100 neue Grippebefunde dazu, noch einmal etwa 1.000 mehr als in der Woche zuvor.

Mehr Neuinfektionen und sieben Todesfälle

Seit Beginn der Grippesaison im September vergangenen Jahres zählten die Behörden bislang rund 11.900 Erkrankungen. In der gesamten Vorsaison waren es knapp 9.100 Fälle. Laut Landesamt starben sieben Sachsen-Anhalter an der Influenza. Es handelte sich um fünf Frauen und zwei Männer im Alter von 40 bis 86 Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison wurden 22 Todesfälle registriert.

Hausmittel verschaffen etwas Linderung. Bildrechte: IMAGO Unter den Neuerkrankungen der vergangenen Woche waren auch viele Kinder. Rund 1.600 Fälle betrafen Jungen und Mädchen bis 17 Jahre. Wie es heißt, wird die Grippe diesmal vor allem von Influenza-B-Viren-bestimmt. Schulkinder seien bei diesem Typ häufiger betroffen. Wo viele Kinder zusammenkämen, könnten sich die Viren zudem schnell übertragen.

Der Süden ist besonders betroffen

Die Grippewelle ist besonders heftig im Süden Sachsen-Anhalts ausgeprägt. So wurden in Halle 814 Fälle gezählt, im Saalekreis 445 und im Burgenlandkreis 380. Deutlich seltener erkrankten Menschen in den nördlichen Regionen Sachsen-Anhalts. Im Altmarkkreis Salzwedel wurden nur 70 neue Fälle gemeldet, im Jerichower Land 112 und im Landkreis Stendal 143.

Die Behörden raten vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken und Schwangeren zur Grippeimpfung. Für Risikopatienten, die in der laufenden Saison bereits geimpft wurden, empfehlen die Experten eine Nachimpfung. Ein schwerer Verlauf der Erkrankung sei nicht auszuschließen und könne in Einzelfällen sogar vorher gesunde Menschen betreffen.

Das Influenza-Virus Bildrechte: IMAGO Grippe oder Erkältung? Die "echte" Grippe beginnt auch mit Erkältungssymptomen wie Husten, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und Schnupfen. Doch anders als beim grippalen Infekt treten diese Anzeichen nicht allmählich auf, sondern sie kommen schlagartig wie ein Überfall. Wer sich eine Virusgrippe einfängt, ist relativ schnell außer Gefecht gesetzt. Auch die Stärke der Symptome ist anders als bei einer Erkältung. Patienten fühlen sich komplett krank, haben hohes Fieber (bis 40 Grad), dazu starke Kopf-und Gliederschmerzen. Betroffene können sich kaum aufrecht halten, so schlapp sind sie. Wer diese Anzeichen bei sich entdeckt, sollte sofort zum Arzt gehen.

