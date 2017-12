Sebastian Rudloff füllt die Kühlschränke in seinem Spätshop am Hasselbachplatz noch einmal ordentlich auf, vor allem Bier und Sekt sind zum Jahreswechsel gefragt. Er hofft auf ein gutes Geschäft und eine Nacht ohne Ausschreitungen. Dass die Polizei angekündigt hat, mehr Präsenz zeigen zu wollen, findet er gut: "Das reicht – das schreckt ab." Er hofft, dass sich keine Tumulte entwickeln werden.

Dass die Lage am Hassel ruhig bleibt, hoffen auch ansässige Gastronomen wie Uli Niels vom Cafe Liebig. Er wünscht sich für 2018, dass der Platz in Magdeburgs Zentrum wieder zu dem Besucher-Magnet wird, der er früher war.

Bis zu 500 Feiernde waren laut Polizei im letzten Jahr an Silvester zugleich auf dem Hasselbachplatz. Allerdings gab es nur einzelne Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen und keine größeren Probleme. Polizeisprecherin Beatrix Mertens erwartet für dieses Jahr wieder einen großen Andrang von Besuchern. Allerdings hatte es im Sommer vermehrt Gewalttätigkeiten gegeben, die nicht vergessen sind. Mertens: "Aufgrund dessen, was sich das ganze Jahr über um den Hasselbachplatz ereignet hat, werden wir den Hasselbachplatz auch ganz besonders im Blick haben." Die Polizisten in Magdeburg werden an Silvester von der Landesbereitschaftspolizei unterstützt.

Gefährliche illegale Böller

In den Geschäften gibt es zugelassene und geprüfte Raketen. Dem LKA macht allerdings der anhaltende Trend zu illegaler Pyrotechnik Sorgen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Landeskriminalamt warnt derweil vor dem Einsatz verbotener Pyrotechnik. Sprecher Andreas von Koß sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe weiterhin viele Unvernünftige, die sich unerlaubte Böller besorgten. "Leider müssen wir feststellen, dass die Böller, die wir sicherstellen, auch immer gefährlicher werden." Nach Feststellung der Polizei handele es sich bei vielen pyrotechnischen Erzeugnissen um Stoffe, die in Deutschland in der Menge gar nicht zugelassen seien. Wer illegale Feuerwerkskörper nach Deutschland einführt, macht sich laut LKA strafbar. Niemand wisse tatsächlich, welche Stoffe sich in den Böllern befänden. Das mache es für den Anwender so gefährlich, erklärte von Koß.

Da gibt es immer wieder schlimme Unfälle bis hin zu Todesfällen. LKA-Sprecher Andreas von Koß

Erst Ende November hatte sich ein Mann in Oschersleben im Landkreis Börde bei der Explosion eines Polenböllers einen Daumen abgerissen.

Diese Städte verbieten Feuerwerk komplett

An einigen Orten ist der Einsatz von Feuerwerkskörpern komplett verboten. Dazu zählen Gebiete mit historischen Fachwerkbauten wie die Innenstadt von Quedlinburg oder die Altstadt von Wernigerode. Auch in Tangermünde und Salzwedel gibt es Verbote. Bei Verstößen können bis zu 50.000 Euro Geldstrafe verhängt werden. Die Stadt Quedlinburg kündigte an, dass die Einhaltung des Verbotes durch gezielte Kontrollen von Polizei und Ordnungsbehörde überwacht wird. Auch im Nationalpark Harz ist die Knallerei zum Schutz der Natur untersagt.

