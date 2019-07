MDR SACHSEN-ANHALT geht auf Tour. Wobei: Nicht die gesamte Online-Redaktion ist unterwegs, aber zwei Reporter machen sich am Montag auf den Weg durch Sachsen-Anhalt – und zwar wir, Florian Leue und Luca Deutschländer . Eine Woche lang – von Montag bis Freitag – werden wir in Sachsen-Anhalt unterwegs sein. Wir werden im Norden vorbeischauen, im Osten und im Westen – und natürlich auch im Süden des Landes. Dabei wollen wir Menschen und Orte kennenlernen, in denen es im besten Sinne gut läuft. Wir wollen mit Einwohnern ins Gespräch kommen, nachfragen und vor allem zuhören.

Die jungen Menschen ziehen weg, die alten bleiben: Das ist in vielen Ortschaften so – aber nicht in allen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Landflucht, Gegenden, die regelrecht veröden, der Mangel an Landärzten – über all das berichtet nicht nur MDR SACHSEN-ANHALT regelmäßig. Und ja, die Entwicklung in vielen ländlichen Gegenden ist frustrierend. Gleiche Lebensverhältnisse in Städten und Dörfern? Das mag in der Theorie das Ziel sein, die Praxis aber sieht anders aus. Denken Sie nur an den Breitbandausbau, der zwar vorankommt, vielerorts aber immer noch lahmt. Oder aber an den öffentlichen Nahverkehr und strukturelle Bedingungen, die auf dem Land weitaus schlechter sind als in Städten und im Speckgürtel von Magdeburg, Halle oder Dessau-Roßlau.