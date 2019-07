Die Stadt Thale liegt im romantischen Bodetal. Bekannt ist sie für Hexentanzplatz, Roßtrappe und ihre Lage inmitten der Natur. In Thale leben rund 10.000 Menschen. Bildrechte: IMAGO

Nein, bange wird Axel Schröder Senior beim Blick auf die Arbeit seines Enkels nicht. Im Gegenteil. "Als ich das gerade wieder gehört habe, wusste ich, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann", sagt der 71-Jährige. Mit "Das" meint er die Ausführungen seines Enkels, Axel Schröder Junior. Der hat gerade erzählt, wie hier in der Getreidemühle der Schröders das traditionelle Müller-Handwerk am Leben gehalten wird. Oder, um genau zu sein: Wie eine der letzten verbliebenen Handwerksmühlen in Sachsen-Anhalt am Leben erhalten wird.

Familie Schröder und die Mühle – das hat in Thale im Bodetal eine lange Tradition. Die Geschichte des Familienbetriebs hier am Standort geht bis 1893 zurück. Mit Axel Schröder Junior ist die sechste Generation am Zug. "Und die siebte lernt gerade laufen", erzählt der 28-Jährige und lacht. Familienfoto: Die Mühle der Schröders in Thale ist seit langem in Familienbesitz. In Axel Schröder Junior (links) ist die sechste Generation am Zug. Das Bild zeigt außerdem Gerlinde Schröder (von links), Axel Schröder Senior, Christine Schröder und Inhaberin Claudia Schröder (vorn, mit Hund Lotte). Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Ein Familienbetrieb wie der der Schröders lebt vom Zusammenhalt in der Familie. Ohne den geht es nicht, sagt Axel Schröder Junior. "Es geht nur, wenn man in guten wie in schweren Zeiten zusammensteht." Im Moment laufe es gut, erzählt der Müllerei-Techniker. Zwischen 100 und 300 Säcke Mehl werden am Tag verkauft. Dazu kommen alte Getreidesorten, die jetzt wieder im Sortiment der Schröders sind. Einkorn oder Champagner-Roggen zum Beispiel. "Man muss sich ständig neu erfinden, um am Markt zu bestehen", weiß Schröder Junior. Das Geschäft ist hart, vor allem wegen der Konkurrenz durch die Großindustrie.

In Schröders Mühle setzen sie deshalb einerseits auf Tradition – und andererseits auf Moderne. Die Konkurrenz schläft schließlich nicht. Kein Wunder also, dass hier auf regionale Produkte gesetzt wird. Immer mehr Menschen wollen Lebensmittel aus der Region auf dem Tisch haben, hat auch Axel Schröder beobachtet.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Mein Rat an die Landesregierung Axel Schröder Junior, Müllerei-Techniker aus Thale: "Ich wünsche mir mehr Unterstützung für das Handwerk – für klassische Berufe wie den Fleischer oder den Bäcker. Die Herausforderungen sind groß. Deshalb sollten diese Handwerker entlastet werden. Dazu gehört auch, dass Bürokratie abgebaut wird. Die Hürden sind nämlich hoch."