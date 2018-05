25 Jahre Abzug der Sowjetarmee Scharfe Schüsse im Sperrgebiet

Jens Leck spionierte für den BND. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einer von ihnen ist Jens Leck. Er arbeitet in den 1970er Jahren als Krankenwagen-Fahrer in Magdeburg. Nach Dienstschluss kundschaftet er für den Bundesnachrichtendienst in München sowjetische Kasernen in der Herrenkrugstraße aus.



"Ich sollte in dieser Gegend mit der Straßenbahn einmal im Monat willkürlich vorbeifahren, an von mir festgelegten Tagen und Zeiten. Und das, was ich in den Kasernen sehen konnte, sollte ich mir merken, ob viel Trubel ist, ob Licht brennt, ob eventuell Ein- und Ausfahrten sind oder ob Kolonnen oder einzelne große Gruppen raus- oder reinmarschieren", erinnert er sich. Zuhause wandelt Leck seine Beobachtungen in Codes um und schickt die Botschaften dann auf präparierten Postkarten in den Westen.