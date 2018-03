Magdeburg Hauptbahnhof noch bis Sonntag gesperrt

Am Magdeburger Hauptbahnhof ist die Sperrung das Bahnverkehrs ohne Probleme angelaufen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist alles nach Plan gelaufen. Die Züge würden pünktlich fahren und es gebe keine Unregelmäßigkeiten.

Wegen umfangreicher Bauarbeiten wird der Bahnhof bis Sonntagmittag nicht angefahren. Nah- und Regionalzüge halten an den umliegenden Bahnhöfen. Der Fernverkehr wird weiträumig umgeleitet oder rollt ersatzweise am Bahnhof Magdeburg-Neustadt ein. Busse bringen Reisende vom Hauptbahnhof zu den Ausweichhalten. Das Bahnhofsgebäude selbst bleibt allerdings geöffnet.

Eine Fau der Bahn hilft den Fahrgästen am Hauptbahnhof. Bildrechte: MDR/André Plaul

Die Inbetriebnahme der neuen Gleise sind Teil der zweiten Stufe des Ausbaus zum Eisenbahnknoten Magdeburg. Ab Sonntagmittag bis zum 12. Mai 2019 halten die Züge des Fern-und Nahverkehrs an den neuen Bahnsteigen 6 bis 9 und an dem Ersatzbahnsteig 13. Der Zugang zum Ersatzbahnsteig 13 erfolgt weiter über den Konrad-Adenauer-Platz (Ausgang ZOB). Ausgewählte Fernzüge können weiterhin nur in Magdeburg-Buckau halten – Reisende steigen dort auf den Nahverkehr um.