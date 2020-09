Die Städte und Weihnachtsmarktplaner entwickeln aber bereits Konzepte für möglichst schöne und sichere Weihnachtsmärkte.



Auch die Magdeburger Lichterwelten öffnen dieses Jahr bereits am 19. November gleichzeitig mit dem Weihnachtsmarkt. In den vergangenen Jahren waren beide erst am Tag nach Totensonntag geöffnet worden. Das hatte der Stadtrat 2006 beschlossen. Die vorzeitige Öffnung in diesem Jahr ist eine corona-bedingte Ausnahme.