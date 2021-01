Sollte Magdeburg ein kostenloses Schülerticket bekommen? Wie soll der Citytunnel gebaut werden? Braucht die Stadt eine neue Brücke über die Elbe? Im Stadtrat in Magdeburg werden viele Entscheidungen diskutiert, die für die Bürgerinnen und Bürger wichtig sind. Eigentlich sind die Sitzungen öffentlich, aber wer kann sich schon einmal im Monat ins Rathaus setzen, noch dazu in Coronazeiten?

Ab sofort wird es für Interessierte einfacher, die Politik im Stadtrat zu verfolgen. Ratssitzungen sollen ab Januar in Echtzeit im Internet übertragen werden. So können Bürgerinnen und Bürger Debatten über den Youtube-Kanal der Stadt Magdeburg live von überall mitverfolgen und sind so in Echtzeit über wichtige Debatten und Vorschläge informiert. Ein erster Testlauf bei einer Pressekonferenz im Januar lief erfolgreich.