Dankmar Isleib musste drei Jahre im Gefängnis verbringen. Und das, weil er einem Freund sein Auto geliehen hatte. Die Stasi warf ihm daraufhin verschiedene Verbrechen vor, unter anderem Republikflucht, staatsfeindliche Hetze und Spionage. Isleib verbrachte mehr als ein Drittel seiner Haftzeit, 15 Monate, in Einzelhaft. Er war damals im ehemaligen Stasi-Gefängnis am Moritzhof in Magdeburg untergebracht.

Einzelhaft und 200 Verhöre

In diesem Gebäude war Dankmar Isleib vor 46 Jahren eingesperrt. Bildrechte: dpa Isleib erzählt, dass er während seiner Phase in Einzelhaft rund 200 Mal verhört wurde. Sein erstes Verhör dauerte 47 Stunden. Während der Verhöre sei er oft unter Druck gesetzt worden, berichtet er. "Manchmal sagten sie, ich soll mal raus aus dem Fenster schauen. Da sei gerade meine Mutter. Oder sie behaupteten, dass sie meine Freundin eingesperrt haben. Die Verhöre waren mal morgens, mal mitten in der Nacht. Teilweise war es nur eine halbe Stunde, aber oft hat es auch bis zu 30 Stunden ohne Unterbrechung gedauert", erzählt Isleib.

In dieser Zeit hatte er weder Besuch noch eine Beschäftigung. Nicht einmal Bücher waren erlaubt. Er war in einer Zelle ohne Fenster untergebracht. Isleib erzählt: "Um die Kontrolle nicht zu verlieren, habe ich mich auf meine Gedanken konzentriert. Die waren an sich mein Lebensinhalt. Dadurch habe ich Kraft zum Überleben erhalten."

Die Haft ändert alles

Sein Leben hatte sich durch die Festnahme plötzlich perspektivlos verändert. Vor seiner Haft arbeitete er als Technologe in Wernigerode. Außerdem war er Schlagzeuger und Sänger in der Band "Paradox". Als er 1974 verhaftet wurde, war er 32 Jahre alt. Er saß in Haft, ohne zu wissen, warum oder wie lange.

Isleib beschreibt, dass seine Zelle mit der Zeit seinem Zuhause wurde. Doch dann wurde er in eine größere Zelle verlegt. Auch da war er alleine. "Das war eine Überforderung. Ich war schockiert und bin die ersten Tage damit überhaupt nicht klargekommen", beschreibt er.

20 Männer in einer Zelle ohne Fenster

Es wurde aber noch schlimmer. Nach seiner Zeit in Einzelhaft wurde er nach Cottbus verlegt. Dort musste er sich eine Zelle mit 19 weiteren politischen Häftlingen teilen. Dazu sagt Isleib: "Das war eine sehr komplizierte Zeit. Die Zelle hatte keine Fenster. Es gab acht Hocker, eine Toilette, zwei Waschbecken. Und das für 20 Männer. Es hat nur gestunken. Diesen Geruch kann sich keiner vorstellen".