Für die Ganztagsschule in Wolmirstedt steht hoher Besuch an. Bildrechte: dpa

Man werde nichts zeigen, was es nicht sonst auch an der Schule zu sehen gebe, so Thiel. Der ganz normale Schulalltag, also. Und der ist bestimmt von einem besonderen Lernkonzept: Die 436 Schüler arbeiten von Anfang an in Werkstätten. Dort können sie sich in acht Grundkursen ausprobieren, darunter Bionik, Robotik und zum Beispiel gesunde Ernährung. Dafür gibt es zum Beispiel ein eigenes Gewächshaus. Und es werden schon früh berufliche Interessen bei den Schülern geweckt.